Kupujesz mieszkanie? Tego fachowca musisz odwiedzić. Zapłacisz krocie

Wysokie opłaty zaczynają się, gdy wartość nieruchomości przekroczy 60 tys. zł. Do kwoty miliona złotych obowiązuje następujący system rozliczeń: 1010 zł plus 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł. Przy nieruchomościach w przedziale 1-2 mln zł, taksa rośnie natomiast do 4770 zł plus 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 1 mln zł. Do powyższych sum należy doliczyć 23 proc. VAT.