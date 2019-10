Kurier DHL rzuca paczkami. Firma: "Podejmiemy adekwatne działania"

- Tak kurierzy z chełmskiego DHL traktują delikatne paczki - pisze nasz czytelnik i przesyła nam nagranie.

"Zostało przekazane do kierownika właściwej jednostki operacyjnej, który podejmie adekwatne działania" - odpowiada Magdalena Bugajło z DHL Parcel Polska. "Bardzo zależy nam na tym, by nasi klienci byli w pełni zadowoleni z usług DHL Parcel. Najwyższej jakości serwis na każdym etapie doręczenia przesyłki jest naszym priorytetem i promujemy zachowania zgodne z tym kierunkiem".

Jak pisaliśmy w money.pl, przypadki rzucania przesyłkami zdarzają się bardzo często, co naraża klientów na straty.

- Jedna rzecz w naszym sklepie kosztuje od 200 do 600 złotych - mówi właściciel specjalistycznego sklepu. - Wymianę bierzemy na siebie, żeby nie utrudniać życia klientom. To w końcu nie ich wina, że ktoś rzuca paczkami. Miesięcznie to potrafi kosztować nawet kilka tysięcy. Oczywiście składamy reklamacje, ale różnie z tym bywa.