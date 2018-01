Kurs franka spada. Ile kosztuje przewalutowanie kredytu?

Za sprawą niskiego kursu franka szwajcarskiego wraca kwestia możliwości przewalutowania kredytów zaciągniętych w tej walucie. Nikłe szanse na systemową pomoc dla zadłużonych stawiają pytanie: czy pozbyć się ryzyka kursowego, ale podnieść wysokość raty o kilkaset złotych?

- Moment, gdy kurs franka zbliża się do kursu historycznego, to jest dobry czas na przewalutowanie – na pewno lepszy, niż wtedy, gdy kurs wynosił 4 zł – mówił w piątek przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski.

Gdyby jednak frankowicze zdecydowali się na przeliczenie swoich kredytów z frankowych na złotówkowe, by pozbyć się ryzyko kursowego, ile by ich to kosztowało? Wszystko zależy od daty zaciągnięcia zobowiązania, jednak we wszystkich przypadkach rata wzrośnie. Równocześnie taka decyzja tym bardziej opłacalna im kurs jest niższy, choć nadal przekracza wartość z dnia wypłaty. Jeśli doliczymy do tego zmianę wartości oprocentowania kredytu – z często niższego niż 1 proc. do ponad 4 proc. okaże się, że rata może wzrosnąć nawet o 700 zł (dane dla kredytu na 300 tys. zł zaciągniętego na 30 lat).