Duże zmiany w dziedziczeniu. Niektórzy pożegnają się ze spadkiem

Niedawne zmiany w prawie spadkowym wprowadzają istotne ograniczenia dotyczące zachowku . Nawet najbliżsi krewni mogą zostać pominięci, jeśli ich nazwiska nie pojawią się w testamencie. Nowe przepisy ułatwiają proces wydziedziczenia, co może skutkować utratą prawa do zachowku przez daną osobę.

Zmiany obejmują także sposób obliczania zachowku. Do masy spadkowej wlicza się tzw. fundusz założycielski fundacji rodzinnej, pod warunkiem, że nie uwzględniono go w testamencie. Wyjątek stanowi fundusz utworzony ponad dziesięć lat przed otwarciem spadku. Osoby uprawnione do zachowku mogą dochodzić swoich roszczeń poprzez wezwanie do zapłaty lub złożenie pozwu. Roszczenia te przedawniają się po pięciu latach od otwarcia testamentu.