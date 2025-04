Kupił pompę ciepła, dostał rachunek grozy. "Płacę jak za apartament"

Jak podaje zakopane.wyborcza.pl, jeden z mieszkańców Skrzypna pod Zakopanem musiał zapłacić 13 tys. zł za dwa miesiące ogrzewania dużego góralskiego domu pompą ciepła. – Myślałem, że to będzie oszczędność, a płacę jak za luksusowy apartament. Jak tak mają wyglądać te ich oszczędności to niech biorą to ustrojstwo w diabli – podkreślał w rozmowie z serwisem mieszkaniec Skrzypna pod Zakopanem.

Oto powód astronomicznych rachunków

Inny mieszkaniec za ogrzewanie domu o powierzchni 350 mkw. zapłacił 9 tys. zł za okres od listopada do lutego, a temperatura w jego domu wynosiła zaledwie 17 st. C.

Bartłomiej Rapacz, konsultant sprzedaży i doradca energetyczny z Podhala, tłumaczył serwisowi, że problem wysokich rachunków wynika z nieodpowiedniego doboru pomp ciepła. Wiele osób kupuje je przez internet, kierując się ceną, a nie specyfikacją techniczną.

Niektóre pompy tracą sprawność przy niskich temperaturach, co prowadzi do włączenia grzałki, generując dodatkowe koszty. – Bywa, że działa po kilka godzin dziennie. To potrafi dać zużycie w wysokości 100 kWh na dobę. Przy obecnych cenach za energię elektryczną to wydatek rzędu ponad stu złotych dziennie – wyliczał Bartłomiej Rapacz.

Spada popularność pomp ciepła

Rynek pomp ciepła w Polsce został zalany tanim sprzętem z zagranicy, co wpłynęło na spadek zaufania do tej technologii. Jak pisaliśmy w WP Finanse, jeszcze w 2022 roku pompy ciepła były prawdziwym hitem, ale już na początku 2023 roku ich sprzedaż spadła aż o 40 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wynika to z rosnących cen energii elektrycznej, co zniechęciło wielu użytkowników do inwestowania w te rozwiązania.