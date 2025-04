Kupiła domek za 270 tys. zł. Teraz muszą go zburzyć

WIDEO

​​Na jaw wyszło, że w tej części Aleksandrowa Łódzkiego od dawna był zakaz stawiania obiektów kubaturowych. Deweloper, pytany przez Polsat o sprawę, zrzuca odpowiedzialność na notariusza, podkreślając, że to on miał obowiązek dokładnie sprawdzić dokumentację przed podpisaniem umowy. Sam notariusz nie zdecydował się na publiczny komentarz.

Danuta Kinel skierowała sprawę do sądu cywilnego, który przyznał jej rację, zobowiązując dewelopera do zwrotu pieniędzy. Deweloper odwołał się od wyroku, co przedłuża postępowanie. Prokuratura Rejonowa w Zgierzu postawiła deweloperowi zarzut oszustwa, co może mieć poważne konsekwencje prawne.