Schrony w Polsce. Oto mapa. Znajdź najbliższe miejsce schronienia

Aby skorzystać z mapy, wystarczy wpisać swój adres na stronie Państwowej Straży Pożarnej i ustalić promień poszukiwań. Obiekty są oznaczone różnymi kolorami i literami, co ułatwia ich identyfikację. Dodatkowe symbole wskazują, czy schron jest przeznaczony dla mieszkańców czy zakładów pracy. Mapa podaje także szczegóły dotyczące powierzchni obiektów, co decyduje o liczbie osób, które mogą się w nich pomieścić.

Rząd planuje zmiany legislacyjne, które mają ułatwić budowę przydomowych schronów do 35 mkw. bez konieczności uzyskiwania pozwolenia. Pracownicy firm budujących schrony podkreślają, że taka zmiana może zachęcić do budowy prywatnych schronów, mimo że ich koszt jest spory. Ceny schronów zaczynają się od 50 tys. euro, a za komfortowy schron do 35 mkw. można zapłacić nawet 110-120 tys. euro.