Kwarantanna po powrocie z zagranicy. Ministerstwo Zdrowia ujawnia szczegóły

Osoby wracające do Polski po 15 marca czeka 14-dniowa kwarantanna. Na jakiej podstawie będą wypłacane nam pieniądze za ten czas? Resort zdrowia wyjaśnia serwisowi WP Finanse, co się teraz zmieni.

Podczas kwarantanny w kwestiach wynagrodzenia obowiązują takie same zasady, jak w przypadku zwykłej choroby. W pierwszym okresie za chorobowe płaci pracodawca. Dopiero gdyby trwała ona więcej niż 33 dni, to wtedy wypłatami zajmuje się już ZUS.

Warto jednak pamiętać, że podczas kwarantanny wcale nie trzeba brać chorobowego, o ile zdecydujemy się pracować z domu. Oczywiście jednak nie w każdym przypadku jest to możliwe. Gdy jednak dysponujemy w domu odpowiednim sprzętem, a charakter pracy nam na to pozwala, to w czasie kwarantanny możemy pracować na takich samych zasadach, jakbyśmy robili to z biura.