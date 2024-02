Kwaśniewski o imigrantach. "Nie byliby w stanie produkować bez nich wina"

Według spisu ludności z 2021 r. w Stanach Zjednoczonych mieszkało około 45 mln imigrantów, co stanowi 13,6 proc. całej populacji liczącej 332 mln osób. Sondaż przeprowadzony w 2022 r. przewiduje, że do 2050 r. liczba ta wzrośnie do 65 mln.