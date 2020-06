Kwatera nad morzem za 130 zł dla całej rodziny? "Rzeczywistość okazała się brutalna"

"Piaski Club? Nikt nie powinien tam przyjeżdżać"

Na pytanie o to, co w takim razie kusi klientów, którzy nadal wybierają ofertę ośrodka, Bogusłowicz odpowiada krótko: konkurencyjne ceny i dzikie plaże.

Wakacje 2020. Gdzie leży granica "taniego wczasowania"?

Konrad Mądry zajmujący się sprawami turystyki w Urzędzie Miasta Krynicy Morskiej potwierdził w rozmowie z wp finanse, że wczasowicze alarmują o wątpliwych standardach sanitarnych i przestarzałej infrastrukturze w Piaski Clubie. Jak jednak podkreśla, by móc przedsięwziąć konkretne kroki, klienci ośrodka muszą zacząć zgłaszać pojedyncze przypadki do inspektora budowlanego lub sanepidu.

"Piaski Club" - każdy otrzymuje to, za co płaci

Z pytaniem o burzę komentarzy pod adresem ośrodka skierowaliśmy się także do właściciela kurortu Zbigniewa Borodzika. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że "Piaski Club to największy ośrodek wypoczynkowy w okolicy i jednocześnie największa konkurencja dla lokalnej branży", a negatywne opinie to nic innego jak próba podkopania pozycji kurortu na krynickiej mapie wypoczynkowej.

- Gdyby ośrodek był zamknięty, wszystkie inne pensjonaty w okolicy by na tym skorzystały. Ten hejt pojawia się regularnie co roku i my się do tego przyzwyczailiśmy. Jeszcze sezon się nie zaczął, a już od paru miesięcy pojawiały się nieprzychylne komentarze pod naszym adresem - słyszymy,