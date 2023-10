Laboratorium w kurniku. "Nawet 100 kg amfetaminy"

- 62-letniemu Grzegorzowi R. i 55-letniemu Janowi W. zarzucono pomocnictwo do popełnienia tego przestępstwa, polegającego między innymi na udostępnieniu i przystosowaniu pomieszczeń gospodarstwa rolnego do uruchomienia kompletnej linii technologicznej do wytwarzania prekursora BMK, jak również na usuwaniu odpadów poprodukcyjnych - poinformował prok. Karol Borchólski z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.