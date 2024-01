Lichwiarskie koszty pożyczki. Złożono skargi nadzwyczajne

W kwietniu 2004 r., w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy w Gdańsku zobowiązał wszystkie trzy osoby do solidarnej spłaty żądanej pozwem kwoty wraz z odsetkami. "Wobec niewniesienia sprzeciwu, nakaz ten uprawomocnił się co do dwóch osób. Trzecia z pozwanych orzeczenie zaskarżyła. W jej przypadku nakaz zapłaty został uchylony, a ostatecznie sprawę rozstrzygnął Sąd Rejonowy w Gdańsku w sierpniu 2004 r., orzekając w zasadzie w sposób tożsamy jak w prawomocnym nakazie zapłaty z kwietnia 2004 r." - przekazała PK.