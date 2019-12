Lidl testuje bramki za kasami samoobsługowymi. Tak chce upiec kilka pieczeni na jednym ogniu

Wiele sieci handlowych wprowadza kasy samoobsługowe, ale Lidl idzie o krok dalej. Oprócz kas, na próbę ustawił za nimi bramki. Żeby przejść, trzeba będzie zeskanować przy nich paragon.

Teraz do dwóch istniejących już kas samoobsługowych dokłada nowość - bramki za nimi, które otworzą się, gdy zeskanujemy przy nich paragon. Czemu ma to służyć?

Druga korzyść to to, że klienci będą zabierać swoje paragony i z maszynki go drukującej nie będzie wystawał długi zwój paragonów.

Po trzecie wreszcie umożliwi to lepsze wykorzystanie pracowników. Nie będzie aż takiej potrzeby, by przy kasach samoobsługowych ciągle stał pracownik i pilnował klientów.

Lidl ma w Polsce ponad 700 sklepów i jest jedną z największych sieci dyskontów. Do Biedronki mu co prawda daleko, bo portugalska sieć ma prawie 3 tys. placówek. Bliżej mu za to do Dino, który może się pochwalić ponad 1,1 tys. sklepów.