Lidl kontra Biedronka. Wojna dyskontów na najlepsze prezenty świąteczne rozpoczęta

Jedna trzecia Polaków będzie szukać prezentów świątecznych w dyskontach - wynika z raportu Deloitte "Zakupy świąteczne 2019". Postanowiłam więc przyjrzeć się propozycjom dwóch gigantów - Lidla i Biedronki. Trymer do nosa i uszu czy głośnik karaoke to tylko część produktów, które zaskakują zarówno ceną jak i oryginalnością.

Gorący okres przedświąteczny trwa w najlepsze. Do walki o klienta stają dyskonty. Dobrze widać rywalizację na tym polu między Biedronką i Lidlem. Co myślicie o prezentach z tych sieci? Zamierzacie tam je kupić? Bylibyście zadowoleni z prezentu z dyskontu? Dajcie nam znać przez platformę: dziejesie.wp.pl

Na pierwszej stronie gazetki promocyjnej Biedronki moim oczom ukazuje się wielofunkcyjny robot kuchenny, przypominający słynny Thermomix, w cenie 1299 zł. Biorąc pod uwagę, że oryginał kosztuje ok. 5 tys. złotych, cena produktu z Biedronki wydaje się być atrakcyjna. Również na pierwszej stronie gazetki Lidla znajduje się robot kuchenny. Kosztuje tyle samo, ile podobny produkt z Biedronki. Walka na "lidlo-" i "biedronkomiksy" rozpoczęła się na dobre.

1300 zł to według mnie zbyt duża kwota, jeżeli chodzi o prezent pod choinkę, więc szukam czegoś tańszego. Pidżamy, kapcie, swetry, szlafroki - zarówno Lidl, jak i Biedronka proponują w tej kategorii ogrom produktów, więc każdy może wybrać coś najbardziej pasującego do gustu swoich bliskich.

Encyklopedie i książki interaktywne to ciekawe propozycje na prezent. Tym bardziej, że wychodzi taniej niż w księgarniach i wydawnictwach. Duży wybór takich produktów znajduje się w Biedronce.

Dla fanów śpiewania, a w zasadzie dla osób robiących im prezent, Biedronka przygotowała coś specjalnego - bezprzewodowy głośnik karaoke za 119 zł. Można śpiewać do mikrofonu i dodatkowo zrobić sobie dyskotekę, bo produkt generuje specjalne efekty świetlne. Do Sylwestra można potrenować, a potem urządzić niezłą imprezę.

Dla osób mających problem z utrzymaniem porządku, Biedronka proponuje zakup robota sprzątającego za 399 zł. Biorąc pod uwagę, że taki sprzęt od popularnych producentów kosztuje kilkaset złotych więcej, to cena wydaje się atrakcyjna. Lidl również kusi ofertą podobnego urządzenia, tylko że w tym dyskoncie jest prawie dwa razy droższy - kosztuje 649 zł.

Jeżeli komuś z waszych bliskich zepsuły się słuchawki, to możecie rozważyć ich zakup za 119 zł, bo z taką propozycją wychodzi Biedronka. W Lidlu z kolei mamy cały wachlarz produktów dla graczy. Myszka, klawiatura, konsola czy podkładka - wszystkie artykuły z 3-letnią gwarancją.

Praktyczną propozycją na prezent dla pań może być urządzenie do masażu twarzy z funkcją elektrostymulacji, które kosztuje 99 zł i dostępne jest w Biedronce. Pytanie tylko, czy działa i czy efekty będą zadowalające.

Z kolei w Lidlu pojawiły się urządzenia do włosów sygnowane twarzą Christiny Aguilery ("wystylizuj się jak gwiazda" - zachęca dyskont). Można kupić m.in. obrotową lokówkosuszarkę z jonizacją za 99 zł, prostownicę za 69,90 zł czy falownicę za 89,90 zł.

Kolejna ciekawa propozycja Lidla to trymer do nosa i uszu za 44,99 zł. Z takimi prezentami mam zawsze problem, bo nie jestem pewna, czy osoba obdarowana takim produktem nie uzna prezentu za kłopotliwą aluzję. Podobnie jak z dezodorantem, ale może to tylko moje wyobrażenie.