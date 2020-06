Lipton na sprzedaż. Jest wielu chętnych na popularną markę

Już kilka koncernów zgłosiło chęć kupna marki Lipton. Jak informuje serwis "Dla handlu", powołując się przy tym na Bloomberg, do tej pory ofertę złożył szwajcarski właściciel firmy Barry Callebaut (Jacob Holdings) i liczne spółki private equity, takie jak KKR, Bain Capital, Advent International, Blackstone Group.

Chęć pozbycia się herbat to konsekwencja zmian preferencji klientów. O ile jeszcze w latach 90. Lipton był w wielu krajach synonimem herbaty najlepszej jakości (co wzmacniały emitowane u nas jej zagraniczne reklamy, które pokazywały, że bogaci, spełnieni ludzie wybierają właśnie markę Lipton), todziś klienci wolą jednak herbatę pochodząca od mniejszych producentów.