Listonosz znalazł prosty sposób na oszukiwanie. Ukradł z kont klientów banków 10 tys. zł

Pomysł na oszustwo niepokojąco prosty, ale okazał się skuteczny. Listonosz przechwytywał najpierw kierowane do klientów banków karty bankomatowe, a następnie numery PIN. Mając dostęp do cudzych kont, wypłacił sobie ok. 10 tys. zł.

Listonosz to jeden z zawodów, który cieszy się najwyższym zaufaniem Polaków. Nie każdy listonosz gwarantuje jednak bezpieczną dostawę przesyłek (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Policjanci z Bogatyni (Dolnośląskie) zatrzymali byłego listonosza, który jest podejrzany o kradzież kart bankomatowych. Mężczyzna miał przywłaszczyć sobie karty przysyłane przez bank oraz numery PIN do nich. Zdaniem policji, były listonosz wypłacił w ten sposób z kont klientów banku ponad 10 tys. zł – informuje PAP.

Zatrzymany mężczyzna to 30-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego.

- To były listonosz, który zamiast doręczać przesyłki nadawane przez bank, w których znajdowały się nowe karty bankomatowe, zabierał je. Następnie czekał na przesłanie przez bank numer PIN, który również przechwytywał - podała rzeczniczka.

Według policji, mężczyzna ukradł w ten sposób około 100 kart. Następnie wypłacał z kont klientów pieniądze lub robił zakupy w internecie. Łącznie były listonosz miał ukraść z kont klientów ponad 10 tys. zł.

30-latkowi postawiono zarzuty bezprawnego uzyskania informacji, kradzieży oraz kradzież z włamaniem. Grozi mu 10 lat więzienia.