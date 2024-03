Litwini wpadają na zakupy do Polski. Oto na wydają pieniądze

Z kolei Czesi przyjeżdżają na zakupy do Polski po papierosy. Powodem jest akcyza na papierosy w Czechach, która od 1 lutego wzrosła do 10 proc. Według cytowanej przez gazetę "Pravo" Agnieszki z przygranicznych Chałupek 90 proc. sprzedawanych w jej sklepiku papierosów kupują klienci z Republiki Czeskiej. Różnica cen między papierosami w Polsce i w Czechach jest na historycznym poziomie. Przy droższych markach różnica sięga 50 koron, czyli około 8,5 zł na paczce. Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy, bowiem okazuje się, że zakupy w Polsce będą droższe. A to za sprawą powrotu VAT na żywność do 5 proc.