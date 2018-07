Lody w pakiecie z bakteriami. Sanepid ma zastrzeżenia do lodziarni

Przerwa na lody to w słoneczny dzień żelazny „punkt programu” dla wielu osób. Ta mała przyjemność może niestety spowodować bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Wiele lodziarni lekceważy obowiązki związane z szeroko rozumianą higieną, a nas boli brzuch. Albo gorzej.

Gdyby właściciele lodziarni w sposób prawidłowy myli urządzenia do produkcji i przechowywania lodów, bakterie nie pojawiłyby się.

O tym, że z kawiarni można trafić wprost do przychodni lekarskiej i kilka kolejnych dni spędzić w łóżku, przekonali się klienci sieciowej kawiarni Green Caffe Nero. Co najmniej 163 osoby zatruły się salmonellą.

Do szpitali trafiło 49 osób, z czego sześcioro to dzieci młodsze niż 14 lat. Choroba nie ominęła także pracowników sieci - problemy zdrowotne zgłosiło 22 zatrudnionych w kawiarniach - u 7 potwierdzono, że doszło do zarażenia.

Kontrola sanepidu wykazała także, że do zachorowań doszło nie tylko w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, ale także Ożarowie Mazowieckim i Legionowie. Salmonella w ciastach to jednak nie tylko wina kawiarni, które miały w niewłaściwy sposób przechowywać ciasta. Nieprawidłowości wykazano również w Zakładzie Produkcyjnym Muffia.