Czy lody naturalne są naprawdę naturalne? "Jakby były stuprocentowo naturalne, to nikt by ich nie zjadł"

"Lody naturalne", "lody rzemieślnicze" - takie szyldy można spotkać już wszędzie. Czy jednak lody naturalne są naprawdę takie naturalne? Ciężko stwierdzić, bo rzadko która lodziarnia pokazuje składniki swoich przysmaków. A jak już któraś to robi, to się okazuje, że wcale tak naturalnie nie jest.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Lody naturalne, zdaniem dietetyczki, są nieco zdrowsze od tych z hipermarketu. Ale też mają w sobie sporo chemii (WP.PL, Fot: Mateusz Madejski)

W ramach #WPnaLato odwiedziliśmy kilka punktów z lodami, które są promowane jako naturalne. - Spisu składników nie mamy, mogę szybko panu powiedzieć, co w tych lodach jest. A są same naturalne składniki - słyszę w jednej ze szczecińskich lodziarni, która chwali się, że sprzedaje tylko naturalne lody. Problem jest też w innej takiej lodziarni. Sprzedawca szuka wykazu składników. Coś znajduje, ale ze spisu niewiele wynika. O szczegółach mógłbym porozmawiać co najwyżej z działem produkcji.

Inaczej jest z punktem Lody Marczak. To tam ustawiają się największe kolejki w mieście. Sprzedawca od razu daje mi wykaz składników. Każdy smak to osobna pozycja, razem to daje kilkanaście kartek A4. Sprzedawca nie widzi też problemu, że wszystkie karki fotografuję.

Tego w składzie lodów naturalnych nie powinno być. Zobacz wideo:

WP.PL Podziel się

Lody naturalne? "Chyba raczej przetworzone"

Nie wszystkie składniki brzmią naturalnie. Przewija się guma ksantowa, guma guar, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych czy ziemniaczany syrop glukozowy. - Te składniki może nie są najgorsze, ale też trudno je nazwać zupełnie naturalnymi - mówi dietetyk dr Anna Brinken. - Weźmy ziemniaczany syrop glukozowy. On jest przetworzony. Owszem, przetworzony z naturalnych składników, ale jednak przetworzony. Na pewno jest lepszy niż często wykorzystywany do produkcji "zwykłych" lodów syrop glukozowo-fruktozowy. Ale jedzenie go w dużych ilościach też spowoduje tycie - mówi dietetyk. Wątpliwości dietetyczki budzi również guma ksantanowa, czyli popularny środek zagęszczający.

Lody naturalne okazują się całkiem kaloryczne. Niektóre smaki mają wartość energetyczną nawet 185 kalorii na 100 g.

- Te lody naturalne to jednak tak naturalne nie są - komentuje dietetyczka. Proponuje jednak, żeby porównać skład takich lodów z popularnymi przysmakami, które można dostać w każdym supermarkecie. W wybranym przeze mnie lodzie "Big Milk" Algidy lista składników jest znacznie dłuższa. - Warto pamiętać - im dłuższa lista składników, tym gorzej - mówi dietetyczna. W produkcie Algidy jest jeszcze syrop glukozowo-fruktozowy czy syrop glukozowy, jednak sporo składników się powtarza z lodami naturalnymi. W "Big Milk" też są na przykład mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych oraz różne stabilizatory.

WP.PL Podziel się

- Na pewno lody naturalne mają lepszy skład. Ale i tak można powiedzieć, że te lody naturalne to taki trochę chwyt marketingowy - mówi dr Brinken. Dietetyczka zastanawia się jednak, czy lody bez szczypty chemicznych dodatków cieszyłyby się popularnością. - Obawiam się, że gdyby lody były tworzone zupełnie na miejscu, bez tych wszystkich dodatków, to po prostu byłyby niesmaczne. I nikt by ich nie chciał jeść - mówi.

Zobacz też:Lody przemysłowe to w połowie powietrze