Pierwsze miasto w Polsce, któremu się udało

Skąd pomysł na dwupasmowe rondo na styku tras szybkiego ruchu?

Do decyzji o rozbudowie węzła Emilia rząd dojrzewał etapami. Początkowo planowano, że połączy on wyłącznie A2 i S14, zamykając w tym miejscu dostęp do tras szybkiego ruchu z popularnej drogi krajowej nr 91.