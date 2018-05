Łosoś drożeje. Światowy rynek nie nadążą i zaczyna go brakować

W ostatnim czasie norweski łosoś zdrożał. Stało się to dlatego, że na świecie ludzie coraz chętniej po niego sięgają, a niestety zaczyna go brakować na rynku.

W 2016 roku zasoby łososia bardzo się uszczupliły. Miały na to wpływ szkodliwe pasożyty, które zniszczyły hodowle w Norwegii i zabójcze algi, sprawiające duże problemy w Chile – drugim światowym dostawcy tej ryby. Produkcja nie zdążyła się odbudować. A skoro dwóch największy eksporterów ma problemy, to mamy trudną sytuację na całym rynku.

Światowy rynek nie zdążył zareagować. Ryba podrożała. Cena eksportowa łososia norweskiego wzrosła do 76,09 koron norweskich (w przeliczeniu na naszą walutę - 34,54 zł) za kilogram w minionym tygodniu (kiedy w poprzednim jego cena wynosiła 75,40 koron). To dało najwyższy wynik w historii. Biorąc pod uwagę te same tygodnie, eksport spadł z 14 991 ton do 14 951.