Losowanie Eurojackpot. Nikt nie rozbił kumulacji

Za nami kolejne losowanie Eurojackpot. 27 lipca szczęśliwymi numerami okazały się 2, 22, 40, 43, 50, (3, 8). Do wygrania były 43 miliony złotych.

W lipcu szczęśliwy gracz z Kaźmierza (woj. wielkopolskie) wzbogacił się o 4 987 999 ,10 zł. Jest to jedna z największych wygranych w historii polskiej edycji.

Eurojackpot to organizowana dla 18 państw europejskich (w tym dla Polski) loteria, w której można wygrać do 90 mln euro. Gra polega na odgadnięciu pięciu zwykłych i dwóch specjalnych numerów.

Zasady Eurojackpota polegają na wykupieniu kuponu o wartości 12,5 zł. Można to zrobić w jednej z tysięcy kolektur w Polsce lub przez internet. Następnie należy wytypować pięć z pięćdziesięciu liczb podstawowych (Eurojackpot) oraz dwie ze specjalnych (Euronumery). Zakres tych ostatnich to od 1 do 10.