LOT dodaje kolejne kierunki do oferty. Więcej połączeń od połowy lipca

Od 15 lipca pasażerowie będą mogli polecieć z Lotniska Chopina w Warszawie siedem razy w tygodniu do Monachium, Stuttgartu, Frankfurtu, Hamburga, Paryża, Kopenhagi, Mediolanu, Zurychu i Genewy; pięć razy w tygodniu do Madrytu; cztery razy w tygodniu do Rygi i Tallinna. Oprócz tego od czterech do siedmiu rejsów dostępnych będzie na kierunkach: Zagrzeb i Ljubljana.