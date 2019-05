Lotto. Bank rozbity. Padła "szóstka" warta ponad 18 mln zł

W czwartkowym losowaniu Lotto padła główna wygrana. Kumulacja w popularnym "Dużym Lotku" została rozbita. Ostatnia "szóstka” warta była 18 504 558,20 zł.

Ostatnie główne losowanie Lotto przyniosło szczęście jednemu z graczy. W czwartek rozbita kumulacja to najwyższa wygrana w loterii, w tym roku.

Wylosowane liczby 23 maja w głównym losowaniu Lotto to: 2, 4, 10, 12, 18, 43.

W kolejnym sobotnim losowaniu Lotto do wygrania będzie 2 000 000 zł, Lotto Plus to natomiast gwarantowany 1 000 000 zł.