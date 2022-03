Ludzie blokowali wstęp do sklepów. Tak protestują przeciwko ich obecności w Rosji

Bojkot konsumencki działa

Choć lista przedsiębiorstw, które jasno dały sygnał światu, że nie akceptują wojny w Ukrainie, jest bardzo długa, to nie brakuje również takich, które nie wycofały się z Rosji Profesor Jeffrey Sonnenfeld stworzył "listę wstydu" na której umieszcza te koncerny, którym zarabianie w Rosji nie przeszkadza. I tak głośno już było o takich firmach, jak Leroy Merlin, Decathlon, Renault, Auchan. Do niedawna na tej liście była także firma Nestle, ale ta pod naciskiem opinii publicznej ogłosiła, że ogranicza swoją działalność w Rosji do minimum.