Ludzie coraz chętniej jeżdżą pociągami. Rekordowy rok Kolei Dolnośląskich

16 milionów pasażerów przewiozły w 2022 roku Koleje Dolnośląskie. To o ponad pięć milionów więcej niż rok wcześniej i o niemal dwa miliony więcej niż w dotychczas rekordowym 2019 roku. Teraz pociągami dolnośląskiego przewoźnika jeździ już więcej osób niż przed pandemią. Spółka tłumaczy, co się do tego przyczyniło.