Rekord PKP Intercity. Tylu osób nie przewieźli jeszcze nigdy

Jak przypomina resort infrastruktury, w styczniu 2022 roku PKP Intercity ogłosiło rozszerzenie swojej strategii rozwoju i inwestycji z perspektywą do 2030 roku. Spółka zwiększyła wówczas środki, jakie zainwestuje do końca obecnej dekady, z 19 do 27 mld zł. Do tego czasu pociągi przewoźnika mają zostać w dużym stopniu wymienione, wszystkie pojazdy będą nowe lub zmodernizowane.