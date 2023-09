Ludzie płacą, żeby zobaczyć słynną inwestycję PiS. Ponad tysiąc sprzedanych biletów

Od 17 czerwca 2023 r. Żegluga Gdańska uruchomiła rejsy katamaranem "Agat" z Gdyni na przekop Mierzei Wiślanej. Choć początkowo miało to być tylko rozpoznanie nowego rynku, to wyniki zaskoczyły pomysłodawców — czytamy w serwisie trojmiasto.pl. Rejsy odbywały się co sobotę, a oficjalnie sezon zakończył się 26 sierpnia. W pierwszym rejsie uczestniczyło stu pasażerów, a cotygodniowa średnia była podobna - 93 osoby.