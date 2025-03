Ukradli kable i uszkodzili 100 latarni na autostradzie A1. Szuka ich policja

Do incydentu doszło w nocy między 23 a 26 marca, pomiędzy węzłami Gliwice Wschód a Zabrze Zachód, na byłym Punkcie Poboru Opłat Czekanów. Policję powiadomiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Na miejscu są ślady ciężkiego sprzętu ( koparki i traktora). GDDKiA podejrzewa, że złodzieje użyli go prawdopodobnie do wydobycia i wywiezienia łupu.

Policja apeluje do kierowców, którzy przejeżdżali tym odcinkiem, o zgłaszanie wszelkich podejrzanych osób lub pojazdów. Kluczowe mogą być nagrania z wideorejestratorów. Informacje można przekazywać pod numerami 47 853 42 55 lub 112.

