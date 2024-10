Magazyn Fortune i Great Place To Work prezentują ranking najlepszych międzynarodowych i dużych miejsc pracy w Europie

Great Place To Work® wyłonił europejską listę Fortune 100 Best Companies to Work For™ na podstawie ponad 1,3 miliona poufnych odpowiedzi ankietowych, reprezentujących doświadczenia ponad 2 milionów pracowników w regionie. Spośród nich 1 milion odpowiedzi pochodził od firm kwalifikujących się do listy. Niniejszy ranking opiera się na tych opiniach. Aby zostały wzięte pod uwagę, firmy muszą być najpierw wyróżnione na co najmniej jednej liście Najlepszych Miejsc Pracy™ w swoim kraju w roku 2023 lub na początku 2024. W puli kandydatów znalazły się firmy z Austrii, Belgii, Cypru, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Aby kwalifikować się do listy, firmy muszą zatrudniać co najmniej 500 pracowników. W przypadku organizacji międzynarodowych wymagana jest obecność na co najmniej trzech listach krajowych w Europie. Lista obejmuje 25 najlepszych międzynarodowych firm, a następnie 75 najlepszych dużych firm. Organizacje są oceniane pod kątem ich wysiłków na rzecz tworzenia dla każdego pracownika w organizacji wyjątkowych doświadczeń zawodowych: bogatych, wspierających i produktywnych.