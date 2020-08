Majdan z autorską whisky. Powstanie tylko kilkaset butelek

Zgodnie z umową, powstanie seria whisky z kategorii single cask. Oznacza to, że trunek pochodzi wyłącznie z konkretnych beczek, a więc jego ilość jest ograniczona do kilkuset butelek w przypadku każdej z limitowanych edycji.

- Od wielu lat zgłębiam świat whisky. Początkowo były to unikatowe prezenty od znajomych, z których powstała domowa kolekcja, a także degustacje limitowanych edycji w gronie przyjaciół. Współpraca z niezależną firmą, która ma dostęp do wielu różnorodnych destylarni na całym świecie to dla mnie wspaniała przygoda i okazja do rozwijania pasji. Zawsze marzyłem o takim projekcie - stwierdził Radosław Majdan.