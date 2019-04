Majówka 2019. Smaczna kiełbasa z grilla? Lepiej sprawdź jej skład – sama chemia

Majówka coraz bliżej, więc Polacy odkurzają grille albo kupują wersję jednorazową. Na ruszcie wyląduje karkówka czy kaszanka, ale najbardziej popularna jest kiełbasa. A w niej polepszacz smaku, który może powodować alergie i barwnik ze zmielonych owadów.

Majówka 2019 nadchodzi wielkimi krokami, co widać w sklepach. Zaczynają się mnożyć promocje na mięso na grilla. Opakowania kuszą, ale odwracając je i wczytując się w skład, oczom ukazuje się istna tablica Mendelejewa. Azotany sodu, wzmacniacze smaku, sztuczne barwniki - a z tym wszystkim musi się jakoś uporać ludzka wątroba.

Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Polak średnio zjada ok. 70 kg mięsa rocznie. W tym całkiem sporo kiełbasy, zwłaszcza podczas rzeczonej majówki.

Albo zdrowie, albo grill - nie ma innej opcji. Przechadzając się alejkami popularnych sieci handlowych próżno szukać kiełbasy, która będzie równie zdrowa, co smaczna. Choć i z walorami smakowymi można dyskutować. Wybór odpowiedniej kiełbasy na grilla może przyprawić o ból głowy. Na zakupy warto wybrać się uzbrojonym w wiedzę.

- Zanim sięgniemy po kiełbasę, w pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na termin przydatności do spożycia. Później przejrzyjmy listę składników. Im krótsza jest ta lista, tym lepsza jest kiełbasa, bo oznacza to, że zawiera mało dodatków - tłumaczy dietetyk Edyta Piesyk-Gratkiewicz.

Należy pamiętać, że w dobrej kiełbasie mięso powinno stanowić ok. 98 proc. produktu. Niestety, takie kiełbasy są dużo droższe i kupimy je w cenach ok. 30-35 zł za kilogram.

E250, E621, E120 – co to wszystko znaczy?

Szykując się na majówkowego grilla warto poznać znaczenie składników z "E", wymienianych na opakowaniach popularnych kiełbas. W rozmowie z WP specjalistka ds. żywienia Edyta Piesyk-Gratkiewicz tłumaczy, co oznaczają najbardziej niebezpieczne składniki mięsa.

E250, czyli azotyn sodu, to konserwant mięsa. Może być rakotwórczy, jest też zabroniony w produktach dla niemowląt do 6. miesiąca życia, a w niektórych krajach ten składnik jest w ogóle wycofywany z użycia.

Z kolei E120 to kwas karminowy. To czerwony barwnik uzyskany ze zmielonych owadów - zwanych czerwcami kaktusowymi, które hodowane są w Południowej Ameryce. Kwas karminowy konserwuje mięso i nadaje mu czerwony kolor.

Inny składnik z "E" to E621, czyli glutaminian sodu. To polepszacz smaku, który może powodować alergie. Co więcej, składnik ten może być odpowiedzialny za otyłość.