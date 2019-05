Majówka last minute. Zakupy lepiej zostawić na ostatnią chwilę

Trudno wyobrazić sobie wiosnę bez grillowania. Majówka jest idealną okazją na podobne doznania. Ale tym razem lepiej nie robić zapasów, bo pogoda podczas tegorocznej majówki może zepsuć nawet najlepszego grilla. W tym czasie otwarte są sklepy prowadzone przez indywidualnych przedsiębiorców, ale również sklepy franczyzowe jak np. Żabka.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Youtube.com)

Zwykle grillowanie poprzedzają długie przygotowania. Najpierw robimy zapasy – kiełbaski, karkówka i warzywa lądują na dnie lodówki. Sprawdzamy też zapas brykietu, rozpałki, przyprawy. Koszyk zakupów robionych w dyskoncie jest pełen, zapraszamy przyjaciół i rodzinę na wspólną ucztę i….

Wyjątkowo kapryśna majówka

Co w sytuacji gdy pogoda na majówkę nie dopisze? Wystarczy spojrzeć na prognozy w serwisie WP Pogoda, by zauważyć, że to całkiem realna perspektywa.

Deszcz możliwy jest od 1 maja w całej centralnej i wschodniej Polsce. Od piątku padać ma w całym kraju. Co gorsza temperatura również nie będzie nas rozpieszczać. Stosunkowo ciepło będzie jeszcze w środę, bo od 11 st. C w Zakopanem do 18 w centralnej Polsce. Ale już w sobotę niemal w całym kraju termometry wskażą ok. 10 st C. Zamiast grilla, trzeba będzie pomyśleć o czapce. Ciepłej czapce….

Co wówczas zrobić z kilogramami mięsa, kiełbasy i sałatkami? Można gości zaprosić do domu, ale grillowanie na balkonie to nie jest najlepszy pomysł. Podobnie jak smażenie wspomnianych zapasów na patelni. Poza tym każdy z nas wie ile co roku marnujemy żywności.

Zakupy last minute

Jeśli pogoda i szczęście nam mimo wszystko dopisze, zakupy można zrobić nawet 1 i 3 maja. Mamy do wyboru m.in. stacje benzynowe gdzie kupimy podstawowe produkty: grillową kiełbasę wraz z ketchupem, ale również cały grillowy zestaw jednorazowy.

Znacznie taniej i znacznie większy wybór mamy w sklepach franczyzowych np. Żabka. W sklepach tej sieci powstały nawet dedykowane grillowe strefy produktów, ale także szybkie, gotowe przekąski idealne do zorganizowania niespodziewanego spotkania ze znajomymi. Co w nich można znaleźć?

Jesteśmy tradycjonalistami i nie wyobrażamy sobie grilla bez wędlin, takich jak Kiełbasa Śląska albo burgery wołowe? A może wolimy dania wege – ser pleśniowy oraz świeże pieczywo i do tego sałatkę czy hummus Dobra Karma. Ostatnim hitem Żabki jest smoothie marki Foodini, które można kupić aż w 9 wersjach smakowych. Będzie pasowało do każdego zestawu grillowego.

W sklepach Żabka zaopatrzymy się w produkty niezależnie od preferowanej diety. Dostaniemy również produkty, o których najczęściej zapominamy w ferworze zakupów – przyprawy do grilla, ketchup, musztardę oraz różne odmiany sosów. Całość uzupełniają napoje – od tych z procentami jak i bez.

Podobnie jest z samym grillem. Jeśli odkryjemy, że ten po zimie nadaje się jedynie do kosza - grill, tacki, węgiel drzewny i rozpałkę również kupimy pobliskiej Żabce.

Listę i godziny otwarcia najbliższych sklepów można znaleźć na stronie Żabki.

Taniej z aplikacją żappka

By za zakupy zapłacić mniej – nawet o 30 proc. - wystarczy skorzystać z aplikacji żappka. Można ją zainstalować bezpłatnie na iPhonach jak i telefonach z systemem Android.