"Mały Neapol" w Warszawie. Mieszkańcy skarżą się na zalegające śmieci

Miały zostać wywiezione 15 czerwca, a do dziś góry śmieci zalegają na osiedlach w 30-stopniowym upale. Mieszkańcy m.in. stołecznego Wawra próbują interweniować, ale bez efektu. A magistrat rozkłada ręce.

- Pierwszy raz zadzwoniłem do firmy wywożącej odpady 17 czerwca, dwa dni po terminie odbioru - mówi Wirtualnej Polsce Piotr, jeden z mieszkańców stołecznego Wawra.

Śmieci to nie problem? No to zobaczcie