Mały ZUS plus 2021. Istnieje sposób na płacenie niższych składek

Co ważne, z przywileju płacenia ZUS według tych zasad mogą skorzystać osoby, które działalność gospodarczą w 2020 r. prowadziły przez przynajmniej 60 dni. To ważne zwłaszcza w dobie COVID gdy więcej niż zwykle osób korzysta z możliwości okresowego zawieszenia działalności gospodarczej.

Mały ZUS plus 2021. Podstawowe informacje

Przypomnijmy, że z możliwości płacenia ZUS od faktycznie osiąganych obrotów można korzystać nie tylko przez rok, ale w sumie przez 36 miesięcy. Same regulacje obowiązują dopiero od 1 stycznia 2020 r., oznacza to, że każdy przedsiębiorca korzystający z małego ZUS plus w 2020 r. może z tych zasad skorzystać także w 2021 r.