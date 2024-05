Małżonek bankruta traktowany gorzej niż upadły. Takie mamy prawo

Serwis Prawo.pl wyjaśnia, że zgodnie z prawem upadłościowym, jeżeli małżonkowie byli w stanie wspólności majątkowej, to znaczy, że nie mieli zawartej tzw. intercyzy, cały ich majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Co więcej, podział tego majątku jest niedopuszczalny.