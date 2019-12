Mamy w Polsce 136 wód mineralnych. Każdy znajdzie coś dla siebie

Opublikowano nowy wykaz naturalnych wód mineralnych. Znalazło się na nim więcej pozycji niż w zeszłym roku. Ważne przypomnienie - woda mineralna to nie to samo co źródlana.

Naturalną wodę mineralną łatwo pomylić z wodą źródlaną. (Shutterstock.com)

W "Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia" pojawił się właśnie nowy wykaz wód mineralnych. Obwieszczenie publikuje każdego roku Główny Inspektor Sanitarny. Na liście znalazło się 136 pozycji – to o jedną więcej niż przed rokiem. Wraz z nazwami handlowymi podano nazwy źródeł i miejsc wydobywania.Obok najbardziej znanych (Nałęczowianka, Muszynianka, Evita, Helena, Cisowianka), znalazły się też wody, które możemy kupić tylko w regionach, w których są wydobywane (Rodowita z Roztocza, Złoty Potok...).

Nie każda woda w butelce to woda mineralna. Poszczególne typy różnią się między sobą zawartością mikroskładników oraz właściwościami. Na co zwracać uwagę przy sklepowej półce? Oto kilka podstawowych informacji.

• Naturalna woda mineralna – woda podziemna, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. W zależności od składu mineralnego może mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie i być zalecana przy konkretnej diecie czy dolegliwości. Naturalne wody mineralne w zależności od zawartości soli mineralnych dzielą się na: bardzo niskozmineralizowane (do 50 mg/l), niskozmineralizowane (do 500 mg/l), średniozmineralizowane (od 500 do 1500 mg/l) i wysokozmineralizowane (powyżej 1500 mg/l).

• Woda źródlana - woda podziemna, pierwotnie czysta pod względem chemicznym i mikrobiologicznym. Jest przeważnie bardzo niskozmineralizowana i dlatego można ja spożywać w dowolnych ilościach.

• Woda stołowa – woda mineralna lub źródlana albo ich mieszanka, wzbogacona lub uzdatniona odpowiednimi związkami czy minerałami.

• "Woda smakowa" to nie woda, tylko napój. Przeważnie powstał na bazie wody z dodatkiem soków i/lub aromatów oraz cukru i/lub substancji słodzących.

Niestety, woda wodzie nierówna nie tylko pod względem właściwości. W 2018 r. Inspekcja Handlowa przyjrzała się butelkowanym wodom, a konkretnie temu, co producenci obiecują na etykietach. Wyniki nie były satysfakcjonujące, bo Inspekcja miała zastrzeżenia co do jednej dziesiątej przebadanych partii. Wśród zakwestionowanych oznaczeń na etykietach znalazło się na przykład takie: „unikalna kompozycja 7 minerałów”. To chwyt marketingowy, który sugeruje nadzwyczajność danej wody, tymczasem nie jest to nic specjalnego, bo każda naturalna woda mineralna stanowi niepowtarzalną i wyjątkową dla danego źródła kompozycję minerałów.