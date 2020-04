Mandat za brak maseczki. Kara może wynieść od 500 zł do 30 tys. zł

Minister uzasadniał kwestię sankcji wobec osób, które nie przestrzegają przepisów sanitarnych - przede wszystkim zakrywania ust i nosa po wyjściu z domu - walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Jak podkreślił, mandatów nie należy mitologizować. Najcięższy wymiar przewinienia w postaci kary administracyjnej może wynieść co prawda nawet 30 tys. zł, to jednak w pierwszej kolejności osoby łamiące obostrzenia są upominane, a dopiero później stosowane są wobec nich kary finansowe.

"Koronawirus w tej czy innej postaci może nam jeszcze towarzyszyć rok lub dwa lata. Nam z kolei zależy, by możliwe szybko, stopniowo +odmrażać+ poszczególne sektory gospodarki, by w końcu wrócić do normalności" - dodał. Przedstawiciel resortu zdrowia podkreślił jednocześnie, że mandat za brak maseczki czy kara nałożona przez sanepid to ostateczność.