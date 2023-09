Martwe kury na fermie. Nagrali filmy. Prokuratura reaguje

Stowarzyszenia Otwarte Klatki złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami w zakładach należących do jednego z największych producentów jaj konsumpcyjnych. Do nieprawidłowości miało dochodzić w kurnikach w Wiosce w powiecie grodziskim w Wielkopolsce.