Masowa wymiana urządzeń elektrycznych w domach. Każdy musi je mieć

Wymiana licznika prądu. Koszt. Niektórzy będą musieli zapłacić

Za wymianę liczników na inteligentne odpowiedzialny jest dostawca energii, a generalnie to właśnie on ponosi wszystkie koszty związane z tym procesem. Jednak niektórzy odbiorcy będą musieli zapłacić za wymianę. Dotyczy to tych, którzy złożą wniosek o wymianę licznika szybciej, niż przewiduje harmonogram, co może kosztować nawet kilkaset złotych.