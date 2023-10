Masz 100 tys. zł? Oto jakie auta możesz kupić z salonu

Najczęściej wybieranym modelem aut osobowych była toyota corolla (10 527 sztuk, minus 3,39 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem), a następnie toyota yaris (8 222 sztuki, plus 32,25 proc.), skoda octavia (7 694, plus 94,54 proc.), toyota yaris cross (7 258, plus 109,95 proc.) oraz kia sportage (3 562, plus 3,76 proc.).