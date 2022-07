Masz kredyt? To jest sądny dzień. "RPP podniesie stopy procentowe"

- Podejście prezesa NBP do złotego jest kontekstowe, zależy od tego, jaki jest kierunek polityki pieniężnej. Natomiast ja nie mam przekonania, że słaby złoty jest nam obecnie potrzebny. To jest korzystne, kiedy eksporterzy mają wolne moce produkcyjne, tymczasem takiej sytuacji nie ma obecnie. Za to obecny kurs złotego staje się barierą dla importerów, co z kolei może ograniczać aktywność gospodarczą, gdy np. relatywnie drogich maszyn czy urządzeń kupowanych przez firmy za granicą w ramach inwestycji nie jesteśmy w stanie zastąpić odpowiednikami krajowymi – powiedział ekonomista Banku Pekao.