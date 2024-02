Masz kredyt w euro lub dolarach? Możesz unieważnić umowę w sądzie

- Osoby, które zaciągnęły kredyty w euro i dolarach mają takie same prawa jak frankowicze. Oznacza to, że mogą ubiegać się o unieważnienie umów w sądach - wyjaśnia prawniczka Karolina Pilawska. Korzystny wyrok sądu oznaczać będzie zwrot wpłaconych do banku rat kapitałowo odsetkowych i innych kosztów.