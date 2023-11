Masz stary samochód? Możesz go nie zatankować od stycznia

Właściciele starszych aut mogą mieć problem z tankowaniem

Co to jednak oznacza dla kierowców? Właściciele starych samochodów benzynowych lub posiadających pierwsze rozwiązania oparte na bezpośrednim wtrysku paliwa nie będą mogli ich zatankować nową E10, gdyż może to uszkodzić silnik. Jak mogliśmy przeczytać w zeszłym roku, problem może dotyczyć nawet miliona samochodów.