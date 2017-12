Mateusz Kijowski wydał część "Stypendium wolności" na alimenty

Internauci zebrali 32 tys. złotych dla Mateusza Kijowskiego. Były lider KOD wyjawił bowiem jakiś czas temu, że rozważa wyjazd za granicę, bo nie może znaleźć pracy. Co zrobił z tymi pieniędzmi Kijowski?

Jak informuje "Super Express" część tej kwoty Kijowski przelał na konto komornika. Dziennikarze gazety dotarli do potwierdzenia przelewu, jaki do niego wysłał.

21 grudnia były lider KOD z tytułu spłaty części zajęcia przelał dokładnie 4970 zł. Jak wylicza "SE" to dużo więcej niż wynosiła większość poprzednich wpłat. Do tej pory na trójkę swoich dzieci z poprzedniego małżeństwa zazwyczaj płacił 1210 zł, czyli zaledwie połowę zasądzonych alimentów. Tłumaczył, że tylko na tyle go stać.