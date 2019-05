Matura 2019. W tej szkole egzamin się nie odbył. Przez alarm bombowy

Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu to szkoła, w której w poniedziałek ze względu na alarm bombowy nie odbył się egzamin maturalny z języka polskiego. Ale tylko na poziomie podstawowym. Rozszerzenie uczniowie napisali już bez utrudnień.

Do zlokalizowanej w poprzemysłowej części Wrocławia szkoły wybraliśmy się w poniedziałek tuż przed 14, więc kilka godzin po zamieszaniu związanym z alarmem bombowym .

Z zewnątrz nic nie wskazywało na to, by panowała tam jakakolwiek nerwowość. Dopiero gdy weszliśmy do środka, dało się wyczuć napiętą atmosferę. Bynajmniej nie z powodu egzaminu dojrzałości.