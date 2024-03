Metoda na klamkę. "Będzie kradł, bo to jego stałe źródło dochodu"

Metoda na tzw. klamkę. Policja apeluję o ostrożność

Policjanci zwracają uwagę, aby zamykać za sobą drzwi do klatek schodowych, a także drzwi do mieszkań, domów lub innych pomieszczeń na klucz, by w ten sposób nie stwarzać okazji złodziejom. Ci kiedy losowo trafią na otwarte drzwi, wślizgują się do mieszkania i wykorzystując nieuwagę domowników próbują ukraść przypadkowe rzeczy leżące w przedpokoju w zasięgu ręki np. portfele, komórki, damskie torebki itp.