Miały być emerytury pod palmami. Prawda jest jednak smutna

Kiedy OFE były przed laty wprowadzane, obiecywano Polakom emerytury pod palmami. Niestety nic z tych obietnic nie wyszło. Świadczenia, jakie obecnie wypłacane są z pieniędzy uzbieranych w OFE, wynoszą niewiele ponad 200 złotych miesięcznie.

Obecnie emerytura z OFE wypłacana jest po ukończeniu 60. roku życia osobom mającym prawo do świadczenia z ZUS. W praktyce wypłacana jest kobietom jako okresowa emerytura kapitałowa aż do ukończenia 65. roku życia. W przypadku mężczyzn pieniądze z OFE doliczane są do emerytury powszechnej i wypłacane po ukończeniu 65. roku życia.