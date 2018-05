Michał Wiśniewski bankrutem nie przez hulaszczy tryb życia. W dół pociągnęli go inni

Duże znaczenie miała działalność osób trzecich, które miały wpływ na zarządzanie majątkiem pana Michała i mogły działać na jego niekorzyść - słyszymy w kancelarii prawnej, która prowadziła sprawę upadłości Wiśniewskiego.

W piątek na facebookowym profilu Michała Wiśniewskiego pojawiło się oświadczenie , z którego dowiadujemy się, że sąd ogłosił upadłość konsumencką muzyka. Wiśniewski miał tyle długów, których nie mógł spłacić, że poszedł do sądu z wnioskiem o ogłoszenie bankructwa.

Jak dowiadujemy się w Kancelarii Radcy Prawnego Anny Bufnal, która reprezentowała Wiśniewskiego, do rozstrzygnięcia tego wniosku wystarczyły dwie rozprawy.

- Sąd nigdy nie ogłosiłby upadłości konsumenckiej, gdyby do zadłużenia doszło w wyniku rażącego niedbalstwa Wiśniewskiego. Duże znaczenie miała bowiem działalność osób trzecich, które miały wpływ na zarządzanie majątkiem pana Michała i mogły działać na jego niekorzyść - słyszymy w kancelarii Anny Bufnal.

Pół roku temu Wiśniewski w wywiadzie dla serwisu Weszło mówił , że 35 mln zł, które stracił, przepuszcza się łatwo. "To się wydaje nie wiadomo czym, bo mówimy o zupełnie innej, większej skali. A ja po prostu nie dbałem o siebie. Żałuję tylko tego, że robiłem pewne rzeczy absolutnie nieświadomie. Głupota jest największym grzechem, nic więcej" - przyznawał piosenkarz.

Teraz, po decyzji sądu, syndyk sporządzi kompletną listę wierzycieli, poinformuje ich o upadłości Wiśniewskiego, sprawdzi, czy da się jeszcze spieniężyć jakiś majątek i spłacić choć część długów. Potem złoży ostateczne sprawozdanie do sądu, który zdecyduje o finalnym zamknięciu sprawy. Do tego czasu muzyk nie może brać kredytów czy pożyczek. Taki stan może potrwać od kilku miesięcy do roku.