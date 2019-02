Międzynarodowy Dzień Kota. Zwierzęta domowe mają coraz większy wpływ na gospodarkę

17 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Kota. Roczne przychody producentów żywności i akcesoriów dla zwierząt domowych to ok. 750 mln dolarów (2,85 mld zł). I stale rosną. W Polsce koty nawet po cichu wdarły się do polityki. Wszyscy pamiętamy szeroko komentowane zdjęcia z Sejmu, na których prezes PiS, Jarosław Kaczyński zaczytywał się w "Atlasie kotów".

W polskich domach żyje 7,5 mln kotów. (Shutterstock.com)

Światowy Dzień Kota obchodzony jest w Polsce od 2006 i we Włoszek od 1990 roku.

Jak szacuje FEDIAF (europejskie stowarzyszenie producentów karmy dla zwierząt) w Polsce jest ok. 6,5 mln kotów domowych. Psów - ok. 6,5 mln.

Koty wdarły się nawet do polskiej polityki. Podczas gdy inni posłowie dyskutowali o projektach ustaw o SN i KRS, zmianach ordynacji wyborczej czy handu w niedziele, Jarosław Kaczyński czytał "Atlas kotów".

Książka trafiła później na aukcję charytatywną, gdzie została sprzedana za 25 300 złotych.

Mieszkańcy Unii Europejskiej mają w sumie 74 miliony kotów i 66 mln psów.

- Fakt, że w ok. połowie wszystkich gospodarstw domowych w krajach rozwiniętych i rozwijających (badanie GFK Global) właściciele mają jakieś zwierzę (prócz kota czy psa, są to ptaki, rybki, małe ssaki czy małe gady), musi generować wpływ na gospodarkę - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

Według danych Euromonitor International i APPA, w 2016 roku na żywność i akcesoria dla zwierząt domowych, na świecie wydano wydano 106,3 mld dolarów. 40 proc. tych wydatków przypada na Stany Zjednoczone, w których 70 proc. gospodarstw domowych posiada zwierzę.

Według analizy amerykańskiego George Mason University, 20 mld dolarów zysku zanotowały w USA przychodnie weterynaryjne, a 4 mld dolarów domowe zwierzęta przynoszą sektorowi nieruchomości komercyjnych (chodzi sklepy, gabinety, „hotele”).

Według danych Euromonitora, roczne przychody producentów żywności i akcesoriów dla zwierząt w Polsce to ok. 750 mln dolarów (2,85 mld zł). Zyski rosną w tempie ok. 6,5 proc. rocznie.

- Kwota ta nie obejmuje jednak usług i pośredniego wpływu na gospodarkę. Bez problemu można ją, chociażby na podstawie badań w USA, ocenić na kilkanaście mld złotych - pisze Marcin Lipka.

Zgodnie ze światowymi trendami, coraz więcej produktów dla zwierząt sprzedaje się online. W Polsce to ok. 10 proc. transakcji.

Na rynku coraz częściej pojawiają się produkty BIO, bezglutenowe czy wolne od GMO.

- W przypadku usług coraz wyższe standardy, ale również i koszty, są w klinikach weterynaryjnych. W USA, czy Niemczech zaczynają być popularne prywatne ubezpieczenia zdrowotne, które za kwotę kilkuset dolarów czy euro rocznie pozwolą na najlepszą możliwą opiekę medyczną dla ich pupili - pisze Marcin Lipka.